باريس سان جيرمان يتطلع لاستعادة هيبته أمام ميتز بالدوري الفرنسي

ويتطلع سان جيرمان حامل اللقب لتجاوز إخفاقاته واستعادة هيبته، بعد البداية السيئة للفريق بالخسارة في أول مباراتين بالدوري الفرنسي.
وخسر سان جيرمان أمام لنس 1-0، قبل أن يتلق نفس الخسارة على يد أوليمبيك مارسيليا في الكلاسيكو المثير والذي شهد 11 بطاقة صفراء وطرد 5 لاعبين دفعة واحدة من الفريقين.
ويحتل الفريق الباريسي المركز الـ18 في ترتيب الدوري بلا أي نقاط، خلف ميتز الذي لا يملك أيضًا أي رصيد من النقاط.
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