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باريس سان جيرمان يتطلع لاستعادة هيبته أمام ميتز بالدوري الفرنسي

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يستضيف فريق باريس سلن جيرمان نظيره ميتز، اليوم، الأربعاء، في تمام التاسعة مساءً، على ملعب "حديقة الأمراء"، في مباراة مؤجلة من الجولة الأولى.

ويتطلع سان جيرمان حامل اللقب لتجاوز إخفاقاته واستعادة هيبته، بعد البداية السيئة للفريق بالخسارة في أول مباراتين بالدوري الفرنسي.

وخسر سان جيرمان أمام لنس 1-0، قبل أن يتلق نفس الخسارة على يد أوليمبيك مارسيليا في الكلاسيكو المثير والذي شهد 11 بطاقة صفراء وطرد 5 لاعبين دفعة واحدة من الفريقين.

ويحتل الفريق الباريسي المركز الـ18 في ترتيب الدوري بلا أي نقاط، خلف ميتز الذي لا يملك أيضًا أي رصيد من النقاط.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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