مارتن يول يخرج من حسابات بيراميدز

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أحمد جودة - القاهرة - خرج الهولندي مارتن يول المدير الفني السابق للنادي الأهلي، من حسابات إدارة فريق بيراميدز لتولي منصب قيادة الفريق بداية من الموسم المقبل.
وقرر إدارة الفريق السماوي عدم التعاقد مع الهولندي نهائيًا، لخلفًا للكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني الحالي لنادي بيراميدز.
وتولي يول قيادة العديد من الفرق الأوروبية الكبرى، ولكنه فشل مع النادي الأهلي المصري، فليس من المستحب التعاقد مع مدرب فشل في مصر.
وتراجعت النتائج في الفترة الماضية مع بيراميدز تخت قيادة الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني الحالي للفريق، حيث وقع في فخ الهزيمة ثلاثة مرات متتالية أمام الزمالك والجونة والمصري البورسعيدي في مسابقة بطولة الدوري المصري الممتاز.
واتفق مسؤولو نادي بيراميدز مع إيهاب جلال المدير الفني لنادي مصر للمقاصة، على تولي قيادة الفريق فنيا خلال منافسات الموسم المقبل، خلفا للكراوتي أنتي تشاتشيتش.
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