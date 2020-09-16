نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توتنهام يتوصل لاتفاق مع ريال مدريد لضم جاريث بيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دخل نادي ريال مدريد الإسباني في مفاوضات مع توتنهام بشأن عودة الجناح الويلزي الدولي جاريث بيل إلى صفوف النادي الإنجليزي.

وأكد جوناثان بارنيت وكيل أعمال بيل دخول ريال مدريد وتوتنهام في مفاوضات بشأن عودة موكله إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

ورحل بيل عن توتنهام وانضم إلى ريال مدريد في 2013 ومنذ ذلك الحين توج بلقب دوري أبطال أوروبا أربع مرات مع النادي الإسباني.

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لكن بيل خرج من حسابات المدرب الفرنسي زين الدين زيدان مما دفعه للبحث عن وجهة جديدة لإظهار إمكانياته.

وقال بارنيت لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) اليوم الثلاثاء "جاريث لا يزال يحب توتنهام، نحن في محادثات، إنه المكان الذي يرغب في التواجد به".

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