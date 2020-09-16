الشباب والرياضة: فوز لاعبي المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بلقب بطولة الجمهورية لرفع الأثقال

وأقيمت البطولة بمحافظة بورسعيد خلال شهر أغسطس الماضي، واستطاع اللاعبون المتنافسون بها تقديم أداء متميز في مختلف مراحل المنافسة، إلى أن فاز لاعبين من أبناء محافظة بني سويف بالمركزين الأول والثاني من المشاركين بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي الذي تتبناه وزارة الشباب والرياضة.
وقام الدكتور محمد هاني محافظ بني سويف بتكريم اللاعبين الفائزين بالمركزين الأول والثاني في بطولة الجمهورية لرفع الأثقال، تقديرًا لتفوقهم، ودعمًا لموهبتهم.
من جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة متابعة تنفيذ كافة مراحل المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي، والذى يتم خلاله انتقاء الموهوبين في عدد من الألعاب الرياضية وفق محددات علمية، والعمل على إعداد اللاعبين طبقًا لمجموعة من البرامج التدريبية المكثفة لتأهيلهم لخوض البطولات الرياضية، وليكونوا نواه للاعبي المنتخبات الوطنية مستقبلًا.
يذكر أن وزارة الشباب والرياضة تنفذ المشروع القومي للموهبة والبطل الاوليمبي، والذي يضم ألعاب" التايكوندو، الجودو، رفع الاثقال، المصارعة، كرة اليد، كرة السلة، الاسكواش، ألعاب القوى، السلاح، تنس الطاولة"، وتقوم الوزارة بتوفير بيئة مناسبة لإعداد اللاعبين وفق رؤية علمية محددة تحقق استراتيجية وزارة الشباب والرياضة في الكشف عن الموهوبين ورعايتهم.
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