في أول يوم مدرسة.. شاهد عمرو السولية مع ابنته

نشر عمرو السولية لاعب النادى الاهلى عدة صور له مع ابنته خلال أول يوم في المدرسة، وذلك من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وعلق السولية قائلا: "أول يوم مدرسة.. ربنا يحميكي يا روح بابا".

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وانتهت مباراة الأهلي والاتحاد السكندري، التي جمعت بينهما مساء الإثنين الماضى في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتعادل الأهلي مع الاتحاد السكندري، سلبيًا، في المباراة التي جمعت بينهما في إطار منافسات الجولة السابعة والعشرين.

وتأجل إعلان تتويج الأهلي بلقب الدوري المصري الممتاز، للمرة رقم 42 في تاريخه، رسميًا، حيث كان يحتاج الأحمر للفوز بأي نتيجة للوصول للنقطة 74 في جدول ترتيب الدوري المصري، وبالتالي التتويج الرسمي بالدرع.