الهلال السعودي يفتح الباب أمام الزمالك لضم عمر خربين

وأضاف: "خربين لا يزال هلاليًّا بحكم ارتباطه بعقد سارٍ مع النادي، لكنَّ الإدارة لا تمانع في انتقاله عند وصول عرض للنادي واللاعب".
وحول هذا الأمر، أكد المصدر في تصريحاته أن إدارة الهلال، لم تتلقَّ أي عرض رسمي من نادي الزمالك المصري حتى الآن.
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