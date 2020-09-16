الهلال السعودي يفتح الباب أمام الزمالك لضم عمر خربين

فتح نادي الهلال السعودي،

الباب أمام رحيل

نجمه السوري عمر خربين، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، مع اقتراب انتهاء عقده.

وقال مصدر رسمي داخل نادي الهلال لصحيفة "الرياضية" السعودية ، أن إدارة الزعيم لا تمانع رحيل عمر خربين، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، المرتبط مع النادي بعقد احترافي ينتهي الموسم الجاري.

وأضاف: "خربين لا يزال هلاليًّا بحكم ارتباطه بعقد سارٍ مع النادي، لكنَّ الإدارة لا تمانع في انتقاله عند وصول عرض للنادي واللاعب".

وارتبط اسم خربين الذي لعب في صفوف بيراميدز على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر، بالعودة للدوري المصري مجددًا هذا الصيف، عبر بوابة نادي الزمالك.

وحول هذا الأمر، أكد المصدر في تصريحاته أن إدارة الهلال، لم تتلقَّ أي عرض رسمي من نادي الزمالك المصري حتى الآن.