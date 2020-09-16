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موعد انضمام نجم الرجاء المغربي للأهلي

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد انضمام نجم الرجاء المغربي للأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بات بدر بانون لاعب الرجاء المغربي على أعتاب الانضمام لصفوف الأهلي في صفقة قياسية مقابل 5 ملايين دولار.

 

كشف موقع Le360 عن أن بدر بانون وقع على عقود الانضمام للنادي الأهلي في صفقة تكلفت 5 ملايين يورو منها 2 مليون للنادي المغربي، فيما سيحصل اللاعب على 3 مليون دولار خلال عقد مدته 3 سنوات.

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وينتظر بانون إنهاء مباراة الرجاء والزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا للانضمام إلى الأهلي بشكل رسمي استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد.

 

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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