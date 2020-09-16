محمد صلاح يتصدر قائمة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل مواجهات الجولة الثانية

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أحمد جودة - القاهرة - سيطر المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول على صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز عقب لعب جولة واحدة فقط من البطولة وذلك برصيد 3 أهداف. تنطلق منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت المقبل 19 سبتمبر وستلعب يومها 4 مباريات من الأسبوع. وشهدت الجولة الأولى من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز إثارة ومتعة كبيرة وانتهت بتصدر نادي أرسنال لجدول ترتيب المسابقة بأول ثلاث نقاط وبفارق الأهداف. وفيما يلي جدول ترتيب هدافي بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز كالآتي: 1- محمد صلاح، ليفربول، 3 أهداف. 3- جيمي فاردي، ليستر سيتي، هدفين. Advertisements 4- جيف هيندريك، نيوكاسل، هدف. 5- جيمس ريمس، تشيلسي، هدف. 6- جورجينيو، تشيلسي، هدف. 7- بيير إيميريك أوباميانج، آرسنال، هدف. 8- باتريك بامفورد، ليدز يونايتد، هدف. 9- كالفيريت ليوين، إيفرتون، هدف. 10- كاستانيي، ليستر سيتي، هدف.

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