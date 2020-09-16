ميدو لحسام البدري: الونش وعلاء الأنسب لقيادة دفاع منتخب مصر

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أحمد جودة - القاهرة - قدم أحمد حسام ميدو نصيحة خاصة إلى حسام البدري المدير الفني الحالي لمنتخب مصر. وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه على شاشة قناة النهار: "نصيحتي لحسام البدري أن يدفع بالونش ومحمود علاء في دفاع منتخب مصر". أضاف: "الثنائي متفاهم في الزمالك وهذا بالتأكيد سوف يفيد للغاية منتخب مصر". وختم حديثه قائلا: "الونش تطور كثيرا مع الزمالك وهذا بسبب المباريات التي خاضها وكثرة المشاركة".

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