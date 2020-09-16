نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب الزمالك السابق: رحيل كارتيرون مفاجأة للجميع في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - قال محمد حلمي المدير الفني السابق للزمالك ان رحيل الفرنسي كارتيرون عن قيادة الزمالك اليوم كان مفاجأة للجميع .
وأضاف حلمي في تصريحات خاصة لبرنامج البريمو على قناة Ten مع الاعلامي محمد فاروق ؛ ان كارتيرون استطاع تحقيق بطولات للفريق منذ توليه مسؤلية القيادة الفنيه وقام بتغيرات كبيره داخل الفريق ، مشيرا الي ان رحيله كان خبر مفاجا للجميع ولم اتوقع رحيله بهذا الشكل.
وتابع ، ان رحيل الفرنسي في هذا التوقيت سيؤثر على آداء الفريق في الفترة القادمة خاصة في بطولة افريقيا، وكان لابد من الحفاظ عليه حتى نهاية الموسم.
ويذكر أن باتريس كارتيرون المدير الفنى الفرنسي للزمالك أبلغ النادى برحيله عن تدريب القلعة البيضاء.
ويستعد الزمالك لمواجهة أسوان ضمن مباريات الجولة ال 28 من بطولة الدوري المصري الممتاز يوم الجمعة.
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