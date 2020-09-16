قالوا عن رحيل كارتيرون.. كيف تناول أبناء الزمالك صدمة الفرنسي باتريس؟

دون أى سبب واضح عن الفريق بعدما اجتمع مع المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك وأمير مرتضي المشرف على فريق الكرة بحضور وكيله ودفع 250 ألف دولار قيمة الشرط الجزائي.

مساء أمس تلقي نجوم الزمالك والجماهير صدمة كبرى برحيل الفرنسي باتريس كارتيرون دون أى سبب واضح عن الفريق بعدما اجتمع مع المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك وأمير مرتضي المشرف على فريق الكرة بحضور وكيله ودفع 250 ألف دولار قيمة الشرط الجزائي.

" أكيد مفاجأة اللي حصل.. بس نادي الزمالك كبير.. وأي حد بيمشي منه اكيد هو الخسران" .

"كارتيرون مكنش بياكل عيش، مفيش صدمة ولا حاجة، قبل كده فيريرا مشي، وباتشيكو عشَّانا ومشَّانا"، مشيرًا إلى أن البديل لابد أن يكون أجنبيًا.

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"كارتيرون لم يُظلم في الزمالك ولا صحة لوجود مشادة بين المدرب ومرتضى منصور رئيس النادي الذي لم يظلمه وكان يتعامل معه بشكل مثالي ، كان يعلم جيدًا أنه لم يكن قادرًا على مغادرة مكتب مرتضى منصور سوى بدفع الشرط الجزائي"