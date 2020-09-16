يبدو أن النجم الويلزي جاريث بيل، جناح ريال مدريد، استقر على العودة لفريقه السابق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، بعدما خرج من حسابات الأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان مدرب الميرنجي، حسب جوناثان بارنيت، وكيل أعماله.
وقال وكيل بيل، في تصريحات لوسائل الإعلام في بريطانيا: "بيل لا يزال محبًا لتوتنهام، نحن في مفاوضات، إنه المكان الذي يريد بيل التواجد فيه".
وعلقت صحيفة "ماركا" الإسبانية على تصريحات جوناثان قائلة: "اعترف بارنيت وكيل أعمال بيل بوجود اتصالات بين توتنهام واللاعب، لكن النادي الإنجليزي لا يمكنه تحمل راتب بيل كاملا".
يذكر أن بيل يتقاضى نحو 600 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.
وكان بيل انضم إلى ريال مدريد، عام 2013، قادمًا من توتنهام، مقابل 85 مليون إسترليني.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر تقارير: هل ينتقل جاريث بيل إلى توتنهام؟ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.