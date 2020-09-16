خزينة الأهلي تتكبد 5 ملايين دولار لإنهاء صفقة بدر بانون

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أحمد جودة - القاهرة - تحدثت تقارير صحفية مغربية صباح اليوم عن تفاصيل صفقة انتقال المغربى بدر بانون، مدافع الرجاء المغربى، لنادى الأهلى فى الميركاتو الصيفى الجارى.
وذكرت صحيفة "هسبورت" المغربية أن اللاعب المغربى انتقل إلى صفوف الأهلى لمدة 3 سنوات، مقابل 2 مليون دولار يحصل عليها نادى الرجاء، فيما يحصل اللاعب على ما يقرب من 3 ملايين دولار مقسمة على سنوات العقد.
وأوضحت الصحيفة أن الأهلي والرجاء اتفقا على جميع التفاصيل المالية الخاصة بالصفقة، لتصبح عند اكتمالها إحدى أبرز الانتقالات بين الدوريين المغربى والمصرى.
وأتمت الصحيفة أن صفقة انتقال المدافع المغربي بدر بانون لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الرجاء البيضاوي المغربي، إلى الأهلي ستكون الأغلى في الدوري المحلي بالمغرب.
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