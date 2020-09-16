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انسحاب الكولومبي بيرنال من سباق فرنسا الدولي للدراجات

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انسحاب الكولومبي بيرنال من سباق فرنسا الدولي للدراجات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن فريق "إنيوس جرينادير" اليوم الأربعاء انسحاب حامل اللقب ايجان بيرنال من سباق فرنسا الدولي للدراجات (تور دو فرانس).

وكان الكولومبي بيرنال /23 عاما/ يحتل المركز الثالث بفارق 59 ثانية خلف المتصدر بريموز روجليتش يوم السبت الماضي، بعد 14 يوما من انطلاق منافسات السباق.

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لكن في المرحلة الجبلية الصعبة التي أقيمت يوم الأحد الماضي، تراجع بيرنال إلى المركز الثالث عشر في الترتيب العام وبات متأخرا بفارق يزيد على ثماني نقاط خلف المتصدر واتسع الفارق إلى 19 دقيقة أمس الثلاثاء.

وقال ديف برايلسفورد رئيس فريق إنيوس في تصريحات نشرت عبر حساب الفريق بموقع شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" :"لقد اتخذنا هذا القرار مع مراعاة مصلحة ايجان لأقصى حد."

وأضاف "ايجان بطل حقيقي يعشق المنافسة، لكنه دراج شاب، ولا يزال أمامه الكثير من السباقات، ولكن في هذه المرحلة، شعرنا بأنه من الحكمة أن يتوقف عن مشاركته في السباق الحالي."

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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