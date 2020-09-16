الصحف المغربية عن رحيل كارتيرون: زلزال في الزمالك قبل موقعة الرجاء

اهتمت الصحف المغربية الصادرة صباح اليوم، الأربعاء، برحيل الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، المفاجئ، في توقيت صعب من الموسم وقبل مواجهة الرجاء البيضاوي، في نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، شهر أكتوبر المقبل.

وحاول مجلس إدارة الزمالك بقيادة مرتضى منصور، إقناع المدرب بالبقاء والاستمرار، مع رفع راتبه السنوي بشكل يتناسب مع ما حققه أخيرًا، لكن الفرنسي رفض بشدة مفضلًا الرحيل. وخرجت صحيفة "المنتخب" بعنوان: "كارتيرون يزلزل الزمالك قبل موقعة الرجاء". وأضافت: "فاجأ الفرنسي باتريس كارتيرون إدارة الزمالك المصري بتسديده قيمة الشرط الجزائي الموجود في عقده والمقدر بربع مليون دولار حيث تمسك بالقرار منهيا بذلك علاقته بالقلعة البيضاء بصفة رسمية". Advertisements

بينما عنون موقع "Le360 سبورت" عنوانًا: "كارتيرون ينفصل عن الزمالك قبل مواجهة الرجاء". فيما كتبت صحيفة "هبة بريس":"بشكل مفاجئ.. كارتيرون يعلن استقالته من نادي الزمالك". وتؤكد التقارير أن كارتيرون يتولى المهمة الفنية للتعاون السعودي، خلفًا للمدرب البرتغالي فيتور كامبليوس، وعسيري الذي تولى مكانه واستكمل حاليا مشواره في دوري أبطال آسيا، بعد أن نجح في الهروب من الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى.

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