مليونان و750 ألف دعم من وزارة الرياضة للمصري البورسعيدي

وافق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة علي دعم النادي المصري البورسعيدي بمبلغ " 2 مليون و750 ألف جنيه.
وجاء ذلك للصرف علي الأنشطة المختلفة وسداد التزاماته لدي الغير والمساهمة فى دعم الاستقرار المالى والاداري بالنادى المصرى البورسعيدي ودعم الالتزامات المالية المختلفة لدى النادى.
ومن جانبه أوضح وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي ان الدعم المقدم من وزارة الشباب والرياضة يأتي في إطار المساهمة في رفع العبء عن كاهل الأندية الرياضية ومراكز الشباب التي تقوم الوزارة بدعمها في مختلف محافظات الجمهورية.
وأشار أشرف صبحي ، إلى أن بعض الأندية والهيئات مازالت تعاني من تبعات فيروس كورونا خاصة فيما يتعلق بالمديونيات الخاصة بمعسكراتها وملاعبها وأنشطتها الرياضية.
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