عن أزمة اللجنة الخماسية.. أحمد مجاهد: مفاجأة خلال ساعات وناس كتير هترجع لحجمها الطبيعي

أكد المهندس أحمد مجاهد عضو اتحاد الكرة السابق أن مفاجأة سوف يتم الإعلان عنها خلال ساعات فى الوسط الرياضى فى إشارة إلى أزمة اللجنة الخماسية المؤقتة والاتحاد الدولى لكرة القدم الفيفا.

كان الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا، منح اللجنة الخماسية المؤقتة للجبلاية مهلة ٢٤ ساعة تنتهى ١٥ سبتمبر من أجل إرسال خارطة الطريق إلى فيفا وتتضمن موعد إقامة الجمعية العمومية واعتماد لائحة النظام الأساسى إلى جانب تحديد موعد الانتخابات قبل ٣٠ نوفمبر المقبل.

قال أحمد مجاهد عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك: مفاجأة خلال ساعات ناس كثير ترجع لحجمها الطبيعي.

وتتمسك اللجنة الأولمبية برئاسة هشام حطب ببطلان أي انتخابات تجرى قبل الانتهاء من تصنيف الأندية فى نهاية الموسم الجارى.

فيما يرفض مسؤولو الفيفا تأجيل إجراء الانتخابات وحذر مسؤولو اللجنة الخماسية المؤقتة في إتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني من التأخير فى الإعلان عن موعد الجمعية العمومية وإجراء انتخابات مجلس إدارة الجبلاية.