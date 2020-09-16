تبحث اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني تكريم الراحل عزمى مجاهد مدير ادارة المتابعة فى الجبلاية.

وشهد مقر اتحاد الكرة تعليق بانر للراحل عزمى مجاهد فى مدخل اتحاد الكرة من قبل اللجنة الخماسية والموظفين والعاملين بالمبنى، خاصة أن الراحل عزمي مجاهد كان يحظى بحب وشعبية جارفة داخل مقر الجبلاية فى الجزيرة. وكلف مسؤلو اللجنة الخماسية المؤقتة في إتحاد الكرة وليد العطار القاءم بأعمال المدير التنفيذى للجبلاية بالبحث عن طريقة لتكريم الراحل عزمى مجاهد خلال الأيام القادمة. وعلم دوت الخليج من مصادر مطلعة داخل إتحاد الكرة ان مسؤلى الجبلاية يرغبون فى إطلاق اسم الراحل عزمى مجاهد على أحد القاعات فى مقر الاتحاد على أن يتم إطلاق اسمه على قاعة فى المقر الجديد للاتحاد فى مشروع الهدف بمدينة ٦ أكتوبر. يذكر أن الراحل عزمى مجاهد مدير ادارة المتابعة فى اتحاد الكرة توفى فى أحد مستشفيات المهندسين متأثرا باصابته بفيروس كورونا.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر تعليق بانر للراحل عزمى مجاهد فى مقر اتحاد الكرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.