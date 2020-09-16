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تعرف على موعد مباريات الأهلي والزمالك في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، عن موعد مواجهتي الأهلي والوداد المغربي والزمالك والرجاء في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكشف الاتحاد الإفريقي أن لقاء الذهاب بين الأهلي والوداد سيقام في المغرب يوم السابع عشر من شهر أكتوبر المقبل، بينما يلتقي الرجاء الرياضي أمام نظيره الزمالك المصري يوم 18 أكتوبر.

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بينما ستقام مباراة الإياب في مصر بيت الأهلي والوداد يوم الثالث والعشرين من الشهر ذاته، بينما تقام مباراة الزمالك والرجاء الرياضي يوم 24 أكتوبر من نفس الشهر.

ومن المقرر أن يقام في السادس من شهر نوفمبر المقبل ولم يتحدد مكانه بعد.

وكان الاتحاد الإفريقي قد أعلن في وقت سابق أنه حال بلوغ فريق من مصر وآخر من المغرب للنهائي فسيلجأ للقرعة لتحديد مكان إقامة المباراة في أي من البلدين.

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مريم الجابري

مريم الجابري

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