الارشيف / الرياضة

صدمة في الأهلي بسبب بلايلي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صدمة في الأهلي بسبب بلايلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت الساعات الأخيرة، تراجع ملحوظ في صفقة إتمام انتقال الجزائري يوسف البلايلي لاعب أهلي جدة السعودي، إلى النادي الأهلي بالانتقالات الصيفية المقبلة.

وجاء ذلك بعد تراجع الفريق السعودي، عن فكرة رحيل لاعبه المحترف، مبديًا تمسكه باستمراره بين صفوفه، خلال الموسم الجديد.

وبالرغم من وعود الفريق السعودي للنادي الأهلي والاقتراب من حسم الأمور، وما تم الاتفاق عليه فيما يتعلق بالأمور المادية مع النادي واللاعب، إلا أنه تراجع في عملية البيع.

وكان والد ووكيل أعمال اللاعب، أكد في تصريحات إعلامية، أن يوسف البلايلي بات قريبًا من المارد الأحمر، ولكن يتبقى الاتفاق المادي، بالإضافة إلى تقارير أفادت بوجوده في القاهرة الجمعة المقبلة لتوقيع الكشف الطبي.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر صدمة في الأهلي بسبب بلايلي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد الشيخ

محمد الشيخ

Advertisements

إقرأ ايضا