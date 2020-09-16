نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كومان يطلب مدافع أياكس لبرشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمسك رونالد كومان مدرب نادي برشلونة الإسباني بالتعاقد مع الأمريكي سيرجينو دست الظهير الأيمن لفريق أياكس الهولندي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" عن أن برشلونة يسعى إلى التعاقد مع نجوم مثل فينالدوم وديباي ولاوتارو مارتينيز وتياجو ألكانتارا لكن المطالب المادية جعلته يؤجل إنهاء هذه الصفقات.

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وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة يسعى لخروج سيميدو الظهير الأيمن من أجل توفير مبلغ 40 مليون يورو قيمة رحيل البرتغالية على أن يتم تعويضه بصفقة دست.

ودخل لاعب أياكس، ضمن اهتمامات برشلونة ولكن على سبيل الإعارة وليس الشراء النهائي نظرًا لصغر سن اللاعب صاحب الـ 19 عامًا من جهة أخرى.