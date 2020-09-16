الأهلي خايف من الزمالك وبيراميدز.. صحيفة مغربية تكشف تفاصيل جديدة في صفقة بانون

ونقلًا عن الصحيفة، أكد المصدر أن الأهلي يتكتم مع الرجاء على صفقة انضمام بانون للقلعة الحمراء، رافضًا الكشف عن تفاصيلها إلا عند وصول اللاعب إلى القاهرة، خوفًا من تدخل بيراميدز والزمالك في الصفقة لإفشالها.
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