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الأهلي خايف من الزمالك وبيراميدز.. صحيفة مغربية تكشف تفاصيل جديدة في صفقة بانون

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أكد تقرير صحفي مغربي، اليوم الأربعاء، أن النادي الأهلي يرفض الكشف عن تفاصيل التعاقد مع بدر بانون مدافع الرجاء البيضاوي، من الناحية المالية خوفًا من الزمالك وبيراميدز.
وقال مصدر من داخل النادي الأهلي، لصحيفة "المنتخب" المغربية، إن المارد الأحمر حصل بالفعل على توقيع الدولي المغربي ومدافع نادي الرجاء البيضاوي بدر بانون.

ونقلًا عن الصحيفة، أكد المصدر أن الأهلي يتكتم مع الرجاء على صفقة انضمام بانون للقلعة الحمراء، رافضًا الكشف عن تفاصيلها إلا عند وصول اللاعب إلى القاهرة، خوفًا من تدخل بيراميدز والزمالك في الصفقة لإفشالها.

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مريم الجابري

مريم الجابري

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