أكتوبر المقبل.. مصدر يكشف عن موعد انعقاد عمومية الجبلاية الطارئة لإقرار اللائحة

أكد مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة أن اللجنة الخماسية المؤقتة في الجبلاية برئاسة عمرو الجنايني، بصدد الإعلان عن خارطة طريق لإجراء فعاليات الجمعية العمومية غير العادية لإقرار تعديلات لائحة النظام الأساسي.

كان الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا منح اللجنة الخماسية المؤقتة للجبلاية مهلة 24 ساعة تنتهي غدًا 15 سبتمبر من أجل إرسال خارطة الطريق إلى فيفا وابتز تتضمن موعد إقامة الجمعية العمومية واعتماد لائحة النظام الأساسي إلى جانب تحديد موعد الانتخابات قبل 30 نوفمبر المقبل.

وقال المصدر ذاته إن اللجنة الخماسية المؤقتة في الجبلاية استقرت على إجراء فعاليات الجمعية العمومية غير العادية بعد انتهاء منافسات الدورى الممتاز فى شهر أكتوبر القادم.

وأشار إلى أن إجراء مراسم الجمعية العمومية غير العادية سوف تجرى خلالها إقرار التعديلات على لائحة النظام الأساسي للجبلاية.

وتتمسك اللجنة الأولمبية برئاسة هشام حطب ببطلان أى انتخابات تجرى قبل الانتهاء من تصنيف الأندية فى نهاية الموسم الجارى.

فيما يرفض مسؤولو الفيفا تأجيل إجراء الانتخابات وحذر مسؤولي اللجنة الخماسية المؤقتة في إتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني من التأخير فى الإعلان عن موعد الجمعية العمومية وإجراء انتخابات مجلس إدارة الجبلاية.