فيفا يمنح الجبلاية 24 ساعة لإرسال خارطة الطريق.. خطة الخماسية للخروج من الورطة وإمكانية إجراء انتخابات

قاربت المهلة التى منحها الاتحاد الدولى لكرة القدم (الفيفا) لمسئولى اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني لإجراء انتخابات مجلس إدارة للجبلاية القادم قبل ٣٠ نوفمبر وإقرار تعديلات لائحة النظام الأساسي، على الانتهاء.

البداية شهدت رفض الخماسية بعد الدعم اللامتناهي الصادر من قبل اللجنة الأوليمبية المصرية فى مواجهة خطاب الفيفا الذى تم إرساله مؤخرا بضرورة إجراء الانتخابات قبل ٣٠ نوفمبر وهدد فى خطابه إذا لم يتم تحديد موعد سيتم اتخاذ إجراء صارم.

فيما هددت اللجنة الأوليمبية ببطلان الانتخابات حال إجرائها خلال شهر نوفمبر القادم على أن يتم الطعن عليها وفقا لقانون ٧١ لسنة ٢٠١٧.

"دوت الخليج" يستعرض أزمة انتخابات مجلس ادارة الجبلاية والصراع المشتعل بين الفيفا واللجنة الأوليمبية المصرية وخطة الخماسية للخروج من الورطة.

فيفا يتوعد

تلقت فى البداية اللجنة الخماسية المؤقتة، في اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، خطابا من الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا بشأن تحديد موعد الجمعية العمومية وانتخابات مجلس الإدارة قبل 30 نوفمبر المقبل.

وجاء نص خطاب الفيفا على النحو التالي: "قمنا بمراجعة اللجنة الأولمبية الدولية، مع احترام منطقة اختصاصات اللجنة الأولمبية الوطنية فى مصر، فيما يخص الاتحاد المصرى لكرة القدم، خاصة فيما يتعلق بدور اللجنة الأولمبية الوطنية فى تنظيم الجمعية العمومية لاتحاد الكرة المصرى، وفقا للقانون المصرى لسنة 2017.

وفى هذا الشأن فإننا يجب أن نكون واضحين بأنه بعد الدراسة والرجوع للجنة الأولمبية الدولية، فإنه لا يوجد ما يشير فى القانون المصرى أو فى اللوائح المعتمدة للجنة المصرية، إلى ما يمنح اللجنة الوطنية الحق فى إعطاء الصلاحية قبل نهاية الموسم الرياضي لاعتماد قائمة تقدم من الاتحاد المصرى لكرة القدم، للأندية التى لها حق المشاركة قانونيا فى الجمعية العمومية.

وأخيرا، نحن نتفهم أن البطولة المصرية لموسم 2019 - 2020 تم استئنافها فى أوائل أغسطس 2020 وسيتم استكمالها والانتهاء منها بنهاية أكتوبر 2020، وأعددنا مطالبة "اللجنة الخماسية"، بأن مهمتها تم تمديدها حتى 30 نوفمبر 2020، من أجل الانتهاء من كل المهام التى كلفوا بها منذ بداية تعيينهم، ونطالبكم بتزويدنا بالموعد النهائى بالخريطة المحدثة متضمنة الخطوات المهمة، مثل تحديد موعد الجمعية العمومية الخاصة باعتماد تعديلات اللائحة الجديدة للاتحاد وأيضا الجمعية العمومية الطارئة لانتخاب لجنة تنفيذية جديدة "مجلس إدارة منتخب"، معتمدا على اللائحة الجديدة.

ومن المتوقع من اللجنة الخماسية تحليل الأجواء لإضافة بند انتقالى فى اللائحة الجديدة يتضمن موعدًا محددًا ونهائيًا لإجراء الانتخابات "فى اللوائح والكود الانتخابي"، للجمعية العمومية التى تعقد للانتخابات والتى يجب أن تقام قبل نهاية شهر نوفمبر 2020 على أقصى تقدير.

طبقا لما ورد عاليه، نحذر من أن الفشل فى إتمام تلك المهام سيكون نتيجة لرفع الموضوع للجان المعنية بالاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" لاتخاذ خطوات عقابية أخرى.

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ثم تبعها منح الفيفا اللجنة الخماسية مهلة تنتهى اليوم، الأربعاء، من أجل إرسال تحديد موعد انعقاد فعاليات الجمعية العمومية غير العادية القادمة لإقرار تعديلات اللائحة وإجراء انتخابات مجلس الإدارة.

الأوليمبية تتمسك بالبطلان

اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة هشام حطب أرسلت خطابا إلى الجبلاية مفاده أنه سيتم تطبيق اللوائح والقوانين على الجميع دون محاباة لأحد على حساب أحد، وأن جميع الاتحادات تقع تحت مظلة واحدة ولائحة واحدة بما فيها اتحاد كرة القدم.

واستند "حطب" إلى أن الفيفا لا يستطيع مخالفة القانون المصري، لأن لوائح وميثاقا أوليمبيا وقانون يحكم الجميع بما فيها فيفا وفي حالة مخالفته لذلك يتم محاسبته، إضافة إلى أنه يوجد مخاطبات رسمية بين اللجنة الأولمبية واتحاد الكرة بشأن الدعوة لعقد الجمعية العمومية وفى حال الدعوة إلى إجراء الانتخابات خلال شهر نوفمبر ستكون باطلة وسيتم حل المجلس وفقا لقانون الرياضة والذى يستلزم تصنيف الهيئات قبل إجراء أى انتخابات.

أحمد مجاهد يعلن عن مفاجأة

أكد المهندس أحمد مجاهد، عضو اتحاد الكرة السابق، أن مفاجأة سوف يتم الإعلان عنها خلال ساعات فى الوسط الرياضى، فى إشارة إلى أزمة اللجنة الخماسية المؤقتة والاتحاد الدولى لكرة القدم الفيفا.

وقال أحمد مجاهد، عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": "مفاجأة خلال ساعات ناس كثير ترجع لحجمها الطبيعي".

تصور الجبلاية للخروج من الورطة

أكد مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة أن اللجنة الخماسية المؤقتة في الجبلاية برئاسة عمرو الجنايني بصدد الإعلان عن خارطة طريق لإجراء فعاليات الجمعية العمومية غير العادية لإقرار تعديلات لائحة النظام الأساسي.

وقال المصدر ذاته إن اللجنة الخماسية المؤقتة في الجبلاية استقرت على إجراء فعاليات الجمعية العمومية غير العادية بعد انتهاء منافسات الدورى الممتاز فى شهر أكتوبر القادم.

وأضاف أن مراسم الجمعية العمومية غير العادية سوف يتم خلالها إقرار التعديلات على لائحة النظام الأساسي.