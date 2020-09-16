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خالد جلال يعتذر عن استكمال مهمته مع نادي مصر

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اعتذر خالد جلال المدير الفني لنادي مصر عن استكمال مهمته مع الفريق، خلال الفترة المقبلة.

جاءت استقالة خالد جلال، بسبب تراجع نتائج الفريق في الفترة الأخيرة، وفقدان بعض النقاط في مسابقة الدوري بسبب الأخطاء التحكيمية.

ورفض خالد جلال ضغوطات مجلس إدارة نادي مصر للاستمرار مع الفريق.

وكشف خالد جلال عن تلقيه بعض العروض خلال الفترة الماضية، لكن هذا لم يكن السبب في رحيله.

يذكر أن نادي مصر يحتل المركز ال 17 وقبل الأخير في جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 17 نقطة.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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