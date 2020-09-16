جاءت استقالة خالد جلال، بسبب تراجع نتائج الفريق في الفترة الأخيرة، وفقدان بعض النقاط في مسابقة الدوري بسبب الأخطاء التحكيمية.
ورفض خالد جلال ضغوطات مجلس إدارة نادي مصر للاستمرار مع الفريق.
وكشف خالد جلال عن تلقيه بعض العروض خلال الفترة الماضية، لكن هذا لم يكن السبب في رحيله.
يذكر أن نادي مصر يحتل المركز ال 17 وقبل الأخير في جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 17 نقطة.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر خالد جلال يعتذر عن استكمال مهمته مع نادي مصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.