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إقبال كثيف على إختبارات إكتشاف المواهب في قويسنا

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إقبال كثيف على إختبارات إكتشاف المواهب في قويسنا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت إختبارات إكتشاف المواهب في محافظات مصر، إقبال كثيف في ملعب مركز شباب قويسنا، بحضور أكثر من 70 ناشئ، لرغبتهم في خوض تجربة الإحتراف والمعايشة بأسبانيا.

وتواجد في الإختبار عدد كبير من الأشبال والناشئين، في المرحلة الأولى، ومن المقرر أن تقام الإختبارات في شبين يوم السبت المقبل، بملعب مركز شباب شبين، من سن 8 سنوات حتى 20 سنه، في الثالثة والنصف عصراً.

ومن المقرر أن يتم تصفية اللاعبين لإختبار المميزين، الذين وقع الأختيار عليهم في المنوفية، للإنتقال إلى المرحلة الأخرى، يوم الجمعة 25 سبتمبر الحالي، بملعب مركز شباب قويسنا.

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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