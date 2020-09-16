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الأهلي يكثف مفاوضاته لضم يوسف البلايلي

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يكثف مفاوضاته لضم يوسف البلايلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يكثف أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي مفاوضاته مع مسؤولي أهلي جدة السعودي، لبحث إمكانية الحصول على خدمات يوسف البلايلي،خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

من جانبه تحدث حافظ البلايلي والد النجم الجزائري يوسف البلايلي عن مفاوضات مسؤولي الأهلي مع جناح أهلي جدة السعودي.

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وقال حفيظ البلايلى وكيل أعمال النجم الجزائري يوسف البلايلي فى تصريحات صحفية: "مفاوضات الأهلى مع البلايلى مستمرة، ولكن هناك خلافات على الأمور المادية".

وأضاف: "الأهلى يبحث التعاقد مع يوسف البلايلى على سبيل الإعارة لمدة موسمين، من أجل محاولة تقليل المطالب المادية فى الصفقة".

وأتم: "هناك مفاوضات أيضا لضم اللاعب من جانب الترجى التونسى وبعض الأندية الأوروبية، وستتضح الرؤية بالأيام المقبلة".

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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