انت الان تتابع تفاصيل خبر جاريث بيل يجري محادثات من تحت الطاولة لمغادرة ريال مدريد والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - كشف جوناثان بارنيت وكيل أعمال نجم نادي ريال مدريد اللاعب الويلزي جاريث بيل، عن محادثات وتفاوض مع نادي اللاعب السابق توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

وانضم جاريث بيل للنادي الملكي الإسباني ريال مدريد في عام 2013 قادماً من توتنهام في صفقة بلغت 85 مليون جنيه إسترليني، وتمكن اللاعب من تحقيق عدد من البطولات المهمة مع الميرينجي.

تصريحات وكيل جاريث بيل

وحسب التصريحات التي أدلى بها وكيل أعمال اللاعب لهيئة الإذاعة البريطانية فإن الويلزي ما زال يحب توتنهام، وأكد أنه في محادثات مع الفريق الإنجليزي.

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ونوه جوناثان بأن بيل يفضل أن يأخذ مكانه مع هوتسبير في حال غادر إسبانيا.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية، بأن الخيار الأقرب لصفقة بيل هي الإعارة لنادي توتنهام هوتسبير، مع إمكانية إتاحة شرط الشراء النهائي للاعب.

وأشارت الإذاعة إلا أن العقبة الوحيدة التي من الممكن أن تكون حائلاً أمام توتنهام في سبيل إتمام الصفقة هي الراتب الكبير الذي يتقاضاه الويليزي حيث أنه يتقاضى من ريال مدريد 600 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع، وهو مبلغ يعتبر باهض بالنسبة للفريق.