هل تم استدعاء موظفين من الجبلاية من قبل نيابة الأموال العامة؟.. اتحاد الكرة يجيب

كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة عن حقيقة وصول استدعاء إلى موظفى المالية والمخازن من أجل التحقيق فى ضياع كؤوس أمم أفريقيا.
كان النائب العام أحال ملف سرقة كؤوس أمم أفريقيا إلى نيابة الأموال العامة العليا بعد انتهاء لجنة تفتيش وزارة الشباب والرياضة من جرد والاطلاع على كافة الأوراق الرسمية.
قال المصدر ذاته أن الجبلاية لم تتلق أية إخطارات او استدعاء رسمي من نيابة الأموال العامة العليا للتحقيق فى سرقة كؤوس أمم أفريقيا من الاتحاد.
أضاف أن اللجنة الخماسية المؤقتة في الجبلاية برئاسة عمرو الجنايني حرصت على فتح ملف سرقة كؤوس أمم أفريقيا من أجل الوقوف على مصير مقتنيات الجبلاية لاسيما وانه سيتم عمل متحف الكؤوس والدروع وما يخص الاتحاد.
لفت الى أن ادارة الشؤون القانونية فى الجبلاية بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة تتابع عن كثب آخر المستجدات بعد إحالة ملف سرقة كؤوس أمم أفريقيا إلى نيابة الأموال العامة العليا.
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