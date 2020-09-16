وشدد كلوب، على أنه لديه 4 مواسم مع ليفربول وهذه فترة طويلة وقد يحدث تغييرات فى تلك الفترة .
وتابع، أفترض أن خلال 4 سنوات سأفكر فى مسأله تجديد عقدي.
واختتم كلوب ، تصريحاته ، ان بعد مرور 4 سنوات ولم اجدد عقدي سأذهب الي نزهه ولن اقبل مهمه جديده أخري فى اليوم التالي ، قد يصل بي الحال أن أترك التدريب عام كامل بعد ليفربول .
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر محدش سأل جوارديولا عن مستقبله.. كلوب يكشف عن مصيره مع ليفربول على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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