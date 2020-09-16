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عقبة قوية تقف أمام ريال مدريد لضم مبابي

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عقبة قوية تقف أمام ريال مدريد لضم مبابي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن النجم الدولي الفرنسي كليان مبابي لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي رغبته فى الرحيل عن صفوف النادي الباريسي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة 2021.

وذكرت تقارير صحفية فرنسية أن مبابي قد بلغ إدارة باريس سان جيرمان بقيادة ناصر الخلفي أنه يرغب فى خوض تحدي جديد خارج فرنسا فى الموسم المقبل.

وأضافت التقارير أن نادي ريال مدريد الإسباني هو المرشح القوي لضم اللاعب فى الصيف المقبل لكن سيواجه عقبة قوية وهي رغبة نادي برشلونة فى التعاقد مع اللاعب لتعويض رحيل ميسي المحتمل.

يذكر أن مبابي قد انضم لصفوف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017 قادما من صفوف نادي موناكو الفرنسي مقابل 200 مليون يورو.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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