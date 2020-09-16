نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة.. مجدي عبد العاطي يكشف سبب رفضه عرضين لتدريب طنطا وعرض سموحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مجدي عبد العاطي المدير الفني السابق لنادي أسوان، عن سبب رفضه لعرضين لتولي مهمة تدريب نادي طنطا الفترة الماضية.

وقال مجدي عبد العاطي خلال حواره ببرنامج الماتش: "الجهاز المعاون سبب تعثر مفاوضاتي مع سموحة لتولي تدريب الفريق".

وأكمل: "تلقيت عرضا لتدريب طنطا بعد استقالة أيمن المزين في المرة الأولى، لكني رفضت لأن العرض لم يكن مرضيا لطموحي".

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وأضاف: "أفضل أن أكون الفريق بنفسي حتى يمكن محاسبتي على نتائجه، لأنني حتى وإن اجتهدت وساعدتهم على البقاء، فكان الأولى أن استمر مع أسوان خاصة أنه كان التحدي بالنسبة لي".

وأشار: "طنطا عرض علي اليوم تدريب الفريق من الموسم الجديد موسم ونصف لكن من الصعب العودة للدرجة الثانية مرة أخرى".

واختتم عبد العاطي حديثه قائلا: "هناك صعوبة شديدة حاليا في فريق طنطا، فاللاعبين حالتهم النفسية أصبحت صعبة بالرغم من أن هناك فرصة لبقاءهم".