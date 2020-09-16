نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حمدي فتحي يتحول لـ"قلب دفاع" في الأهلي في المقال التالي
ويغيب عن الأهلي في خط الدفاع كل من "سعد سمير ورامي ربيعة ومحمود متولي بسبب الإصابة، فيما يغيب ياسر إبراهيم بسبب تعرضه للإصابة بفيروس كورونا المستجد".
واستقر فايلر، على تواجد حمدي فتحي لاعب الوسط على رأس دفاعات الفريق بجوار أيمن أشرف في المباراة المقبلة، من أجل تعويض النقص العددي.
ومن المقرر أن يلتقي الأهلي نظيره مصر المقاصة، مساء يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري المصري الممتاز.
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