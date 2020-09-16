التسلل فقط.. مخرج برامج رياضية يكشف عن أزمة تطبيق تقنية الـVAR فى ملعب طنطا

سلط أحمد رمزى مخرج البرامج الرياضية الضوء على ملعب طنطا وأزمة تطبيق تقنية الفيديو المعروفة ب var فى الدورى.

قال أحمد رمزى فى تصريحات خاصة لـ دوت الخليج : لا شك ان تقنيه ال var التي طبقت في الدوري المصري ما زالت تعاني في أولى سنوات التطبيق فى الملاعب المصرية.

تابع.. العيب كل العيب ليس فى تقنية الفيديو المعروفة ب var اكثر من ما هو قائم من الأشخاص علي هذه التقنية واذا كان الحديث عن الأشخاص فهناك حديث اخر عن الملاعب التى تستضيف مباريات الدورى المحلي.

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أضاف : أكثر هذه الملاعب ملعب طنطا الرياضي والذي ينقصه بعض الأمور للحصول على المراد من تطبيق تقنية ال var فارتفاع الأبراج والتي تحمل كاميرات التسلل ليس بالارتفاع المناسب ولذا تعذر على مستخدمي تقنيه ال var في تحديد الاحداثيات من خطوط طوليه وعرضيه للتأكد من صحه التسلل من عدمه.

وقال ايضا : مع العلم انه من وضع ارتفاع هذه الأبراج بعض الساده العاملين في الشركة الاسبانية ميديا برو القائمة علي تنفيذ تقنيه الvar في مصر لذا وجب التنويه ان تنفيذ تقنية ال var في ملعب طنطا لن يتم بالشكل المثالي في حالة حدوث تسلل مشكوك في صحته.

واستطرد : لكن سيتم الاستعانة بالتقنية في حاله الشك في ضربه جزاء او حصول الاعب علي الكارت الاحمر او توضيح المتسبب في حدوث العرقلة لذا لابد من رفع جميع الأبراج التي تحمل الكاميرات وخصوصا كاميرات التسلل.