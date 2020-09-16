نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيراميدز يخطط للتعاقد مع عمار حمدي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يرغب نادي بيراميدز في التعاقد مع عمار حمدي لاعب النادي الأهلي، والمعار لنادي طلائع الجيش خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
حيث عرض مسؤولى نادى بيراميدز على عمار حمدي راتب سنوي قدره 8 ملايين جنيه، من أجل ضمه خلال الفترة المقبلة.
وكشفت تقارير صحفية، أن عمار حمدي أخبر عمرو بسيوني، المدير التنفيذي لنادي بيراميدز، برغبته في الانتقال إلى بيراميدز خلال الفترة المقبلة، بشرط رحيله بشكل نهائي عن الأهلي.
وطالب عمرو بسيوني من عمار حمدي التمسك بالرحيل عن الأهلي خلال الفترة المقبلة، وذلك في حالة عدم رغبة المارد الأحمر في عدم عودته للفريق بالموسم الجديد.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر بيراميدز يخطط للتعاقد مع عمار حمدي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.