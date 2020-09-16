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بيراميدز يخطط للتعاقد مع عمار حمدي

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيراميدز يخطط للتعاقد مع عمار حمدي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يرغب نادي بيراميدز في التعاقد مع عمار حمدي لاعب النادي الأهلي، والمعار لنادي طلائع الجيش خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

حيث عرض مسؤولى نادى بيراميدز على عمار حمدي راتب سنوي قدره 8 ملايين جنيه، من أجل ضمه خلال الفترة المقبلة.

وكشفت تقارير صحفية، أن عمار حمدي أخبر عمرو بسيوني، المدير التنفيذي لنادي بيراميدز، برغبته في الانتقال إلى بيراميدز خلال الفترة المقبلة، بشرط رحيله بشكل نهائي عن الأهلي.

وطالب عمرو بسيوني من عمار حمدي التمسك بالرحيل عن الأهلي خلال الفترة المقبلة، وذلك في حالة عدم رغبة المارد الأحمر في عدم عودته للفريق بالموسم الجديد.

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مريم الجابري

مريم الجابري

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