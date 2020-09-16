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الدخان يواجه سبورتنج وديًا

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أحمد جودة - القاهرة - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الشرقية للدخان تحت قيادة علاء ابراهيم المدير الفني، خوض لقاء ودي أمام نظيره نادي سبورتنج الرياضي.

حيث يتلقي نادي الدخان بنظيره نادي سبورتنج في مباراة ودية تجمعهم عصر الخميس، بمعسكر الفريق بأحدى فنادق برج العرب، وذلك ضمن استعدادات الدخان لمواجهة نادي القومي في أولي مباريات الفريق الرسمية عقب قرار عودة دوري الدرجة الثالثة المقرر عودته فى العاشر من الشهر المقبل.

وأكد علاء ابراهيم المدير الفني لنادي الدخان علي أهمية هذه المباراة للفريق في الوقت الحالي، لتجهيز كافة اللاعبين، ورفع معدل اللياقة البدنية لديهم، قبل العودة للمباريات الرسمية للفريق.

يذكر أن الدخان قد بدأ معسكره بالتعادل امام الحمام بهدف لكلا الفريقين، بينما خسر سبورتنج امام أبو قير للاسمدة بهدفين مقابل هدف.

والجدير بالذكر أن يحتل نادي الدخان صدارة ترتيب المجموعة الخامسة بدوري الدرجة الثالثة برصيد 59 نقطة، بينما يتصدر سبورتنج المجموعة الحادية عشر برصيد 56 نقطة ويحتاج إلى نقطة واحدة لتأكيد صعوده رسميا لدورى القسم الثاني.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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