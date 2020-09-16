الارشيف / الرياضة

بيراميدز يبحث عن مدرب للتعاقد معه في الموسم القادم

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيراميدز يبحث عن مدرب للتعاقد معه في الموسم القادم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي عمر ربيع ياسين، أن نادي بيراميدز يبحث عن مدرب للتعاقد معه في الموسم القادم.

وقال عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "هاني سعيد المدير الرياضي لبيراميدز يريد التعاقد مع مدرب مصري وتحدث مع إيهاب جلال، لكن المدير التنفيذي ممدوح عيد يريد مدرب أجنبي وتحدث مع مارتن يول وهناك اسم مدرب إيطالي كبير مرشح وهو كلاوديو رانييري".

وتابع: "إيهاب جلال عقده ينتهي مع المقاصة في نهاية الموسم الحالي، ومن حقه التوقيع لأي نادٍ دون أي شروط جزائية".

وأضاف:" بيراميدز تحدث مع مدرب إيطالي شهير وهو كلاوديو رانييري الذي حقق الدوري الانجليزي مع نادي ليستر سيتي، وتم عرضه على النادي، ومسئولي بيراميدز أبدوا موافقة مبدئية على التفاوض معه".

Advertisements

وواصل: "هل يستطيع رانييري السيطرة على لاعبي بيراميدز، المدرب حقق المستحيل مع ليستر سيتي وحقق الدوري الانجليزي بمعجزة كبيرة وسط منافسة كبيرة من ليفربول ومانشستر سيتي".

وأضاف:" من هو المدرب القادر على السيطرة على كوكبة نجوم بيراميدز الذي تم التعاقد معه والمتواجدين في صفوف الفريق، هم اللاعبين رقم واحد في مصر، لابد أن يتم الاستقرار ومعرفة طموحاتهم في الموسم القادم".

وتابع:" هل يريدون ضم مدرب أجنبي من أجل "البرستيج" وتحقيق الطموحات، أم سيتم التعاقد مع مدرب مصري، وفي وقت سابق تم التعاقد مع أكثر من مدرب وجميعهم فشلوا، وهناك فارق 20 نقطة مع الأهلي".

وأكمل: "لابد أن يكون الوصول لدوري أبطال إفريقيا هو الهدف لإدارة نادي بيراميدز".

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر بيراميدز يبحث عن مدرب للتعاقد معه في الموسم القادم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

Advertisements

إقرأ ايضا