نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيراميدز يبحث عن مدرب للتعاقد معه في الموسم القادم في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي عمر ربيع ياسين، أن نادي بيراميدز يبحث عن مدرب للتعاقد معه في الموسم القادم.
وقال عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "هاني سعيد المدير الرياضي لبيراميدز يريد التعاقد مع مدرب مصري وتحدث مع إيهاب جلال، لكن المدير التنفيذي ممدوح عيد يريد مدرب أجنبي وتحدث مع مارتن يول وهناك اسم مدرب إيطالي كبير مرشح وهو كلاوديو رانييري".
وتابع: "إيهاب جلال عقده ينتهي مع المقاصة في نهاية الموسم الحالي، ومن حقه التوقيع لأي نادٍ دون أي شروط جزائية".
وأضاف:" بيراميدز تحدث مع مدرب إيطالي شهير وهو كلاوديو رانييري الذي حقق الدوري الانجليزي مع نادي ليستر سيتي، وتم عرضه على النادي، ومسئولي بيراميدز أبدوا موافقة مبدئية على التفاوض معه".
وواصل: "هل يستطيع رانييري السيطرة على لاعبي بيراميدز، المدرب حقق المستحيل مع ليستر سيتي وحقق الدوري الانجليزي بمعجزة كبيرة وسط منافسة كبيرة من ليفربول ومانشستر سيتي".
وأضاف:" من هو المدرب القادر على السيطرة على كوكبة نجوم بيراميدز الذي تم التعاقد معه والمتواجدين في صفوف الفريق، هم اللاعبين رقم واحد في مصر، لابد أن يتم الاستقرار ومعرفة طموحاتهم في الموسم القادم".
وتابع:" هل يريدون ضم مدرب أجنبي من أجل "البرستيج" وتحقيق الطموحات، أم سيتم التعاقد مع مدرب مصري، وفي وقت سابق تم التعاقد مع أكثر من مدرب وجميعهم فشلوا، وهناك فارق 20 نقطة مع الأهلي".
وأكمل: "لابد أن يكون الوصول لدوري أبطال إفريقيا هو الهدف لإدارة نادي بيراميدز".
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