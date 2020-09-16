نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برشلونة يستقر على رحيل 12 لاعبًا.. تعرف عليهم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية، أن إدارة برشلونة برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو، استقرت على رحيل 12 لاعبًا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويسعى برشلونة للاحلال والتجديد خلال الفترة الحالية، تحت قيادة الهولندي رونالد كومان، من أجل تكوين فريق قادر على حصد البطولات الموسم الجديد.

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وكان برشلونة قد استغنى عن البرازيلي آرثر ميلو، والذي انتقل لنادي يوفنتوس الإيطالي فى صفقة تبادلية مع الدولي البوسني بيانيتش.

وبحسب تقارير صحفية إسبانية، فإن برشلونة قرر الاستغناء عن عدد كبير من اللاعبين، على رأسهم الدولي الأوروجوياني لويس سواريز والفرنسي صامويل أومتيتي.

وتابعت التقارير، أن برشلونة قرر رحيل أيضًا كل من المهاجم الدنماركي برانثوايت والظهر الأيمن نيلسون سميدو وسيرجو روبيرتو واللاعب الدولي التشيلي ارتورو فيدال.