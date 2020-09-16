دوري نجوم قطر: فريق يوسف المساكني يحرز اللقب

أحرز نادي الدحيل لقب دوري نجوم قطر لكرة القدم للمرة السابعة في تاريخه، بالفوز على الأهلي 1-0، في المباراة التي أقيمت على ملعب "الجنوب" يوم أمس الجمعة.

وأحرز الهدف إدميلسون جونيور في الدقيقة 24 من زمن اللقاء، إثر ضربة حرة مباشرة ارتطمت بجدار اللاعبين وغيرت اتجاهها لتهز شباك الأهلي.



وارتفع رصيد الدحيل إلى 52 نقطة، ليحسم لقب المسابقة بفارق نقطة واحدة عن الريان، الذي فاز على الوكرة وارتفع رصيده إلى 51 نقطة.

ويعد هذا اللقب هو السابع للدحيل خلال عشر مشاركات له في البطولة، ليعادل رقم فريقي العربي والغرافة، وبفارق 7 ألقاب عن السد، صاحب الرقم القياسي للبطولة برصيد 14 بطولة، ولقب واحد عن الريان، صاحب المركز الثاني في الترتيب العام برصيد 8 بطولات.

المصدر: وكالات