كارتيرون يغادر الزمالك المصري

قَبِلَ الزمالك المصري استقالة مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون وعين طارق يحيى خلفاً له بشكل موقت، وذلك بحسب ما أعلن رئيس النادي مرتضى منصور الأربعاء.



واتخذ كارتيرون مساء الثلاثاء قرار الاستقالة من مهامه مع الفريق وفسخ عقده من طرف واحد، مع سداد الشرط الجزائي في عقده بقيمة 250 الف دولار.



وحاول منصور خلال اجتماع جمعه بالمدرب الفرنسي الثلاثاء بحضور اعضاء مجلس الادارة، إقناعه بالبقاء مع الفريق وزيادة راتبه الشهري، او استكمال الموسم الحالي حتى نهاية مشواره في دوري ابطال افريقيا، مع تنازل النادي عن الشرط الجزائي في العقد، إلا أن كارتيرون رفض العرض وأصر على الرحيل.

مسيرة ناجحة

وتولى كارتيرون المهمة خلفا للصربي ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو" في بداية الموسم الحالي، وقاد الزمالك للفوز بالكأس السوبر الإفريقية على حساب الترجي التونسي بطل دوري ابطال إفريقيا في العاصمة القطرية الدوحة بنتيجة 3-1.

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كما توج مع الزمالك بالكأس السوبر المحلية لموسم 2018-2019 على حساب الأهلي بطل الدوري بركلات الترجيح في فيفري الماضي، إضافة الى قيادته الفريق للتأهل الى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا حيث يتواجه مع الرجاء البيضاوي المغربي ذهابا في 17 اكتوبر في الدار البيضاء، وايابا في 24 منه في القاهرة.

وألمح منصور في تصريحات تلفزيونية الى أن أحد الأندية لعب دوراً في قرار كارتيرون بالرحيل عن الزمالك، موضحاً "لا علاقة لي بالنادي الذي سيذهب له كارتيرون، لكن سيكون لنا رد فعل ضد هذا النادي ورئيسه".

وكشف أنه "لدينا عدة سير ذاتية من مدربين أجانب كبار بينهم من عمل بالزمالك في وقت سابق وكانوا ناجحين".

وكالات