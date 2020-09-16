هو أي حاجه تتحط عليا.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة غامضة بعد هجوم جماهير الزمالك

وأخطر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إدارة القلعة البيضاء باعتذاره بشكل رسمي عن الاستمرار في تدريب الفريق.

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