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وزير الرياضة يبحث مع رئيس اتحاد الهجن سُبل الارتقاء برياضة الهجن

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استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عصر اليوم الشيخ عيد حمدان رئيس الاتحاد المصري للهجن وعددا من شيوخ القبائل العربية ، لبحث سُبل الارتقاء برياضة الهجن .

وخلال اللقاء ، أكد الدكتور أشرف صبحي أن وزارة الشباب والرياضة لم ولن تدخر جهدا ً في الوقوف بجانب الاتحاد المصري للهجن ، مشيرًا إلى إهتمام الدولة المصرية وفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية برياضة الهجن وهو ما ظهر خلال الفترة الماضية من استضافة مصر للعديد من الأحداث الرياضية الخاصة برياضة الهجن .

وأضاف وزير الشباب والرياضة أن رياضة الهجن تعد رمزا وتاريخا كبيرا لقبائلنا العربية يهتم بها ويمارسها شباب قبائلها العربية باهتمام بالغ .

من جانبه ، وجه عيد حمدان الشكر لوزير الشباب والرياضة على دعمه المتواصل للاتحاد المصري للهجن

حضر اللقاء أحمد الشيخ رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير ، عادل رضوان رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضى ، محمد الكردي مساعد الوزير ، عبد الأول محمد عبدالرحيم معاون الوزير

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مريم الجابري

مريم الجابري

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