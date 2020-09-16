وزير الرياضة يبحث مع رئيس اتحاد الهجن سُبل الارتقاء برياضة الهجن

استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عصر اليوم الشيخ عيد حمدان رئيس الاتحاد المصري للهجن وعددا من شيوخ القبائل العربية ، لبحث سُبل الارتقاء برياضة الهجن .

وخلال اللقاء ، أكد الدكتور أشرف صبحي أن وزارة الشباب والرياضة لم ولن تدخر جهدا ً في الوقوف بجانب الاتحاد المصري للهجن ، مشيرًا إلى إهتمام الدولة المصرية وفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية برياضة الهجن وهو ما ظهر خلال الفترة الماضية من استضافة مصر للعديد من الأحداث الرياضية الخاصة برياضة الهجن .

وأضاف وزير الشباب والرياضة أن رياضة الهجن تعد رمزا وتاريخا كبيرا لقبائلنا العربية يهتم بها ويمارسها شباب قبائلها العربية باهتمام بالغ .

من جانبه ، وجه عيد حمدان الشكر لوزير الشباب والرياضة على دعمه المتواصل للاتحاد المصري للهجن

حضر اللقاء أحمد الشيخ رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير ، عادل رضوان رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضى ، محمد الكردي مساعد الوزير ، عبد الأول محمد عبدالرحيم معاون الوزير