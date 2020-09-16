صاحب ذهبية دورة كينيا.. اتحاد الكرة يستعيد ذكرى الراحل ثابت البطل

وذكر الاتحاد عبر موقعه الرسمي انه في مثل هذا اليوم من عام 1953 ولد ثابت البطل حارس مرمى منتخب مصر بطل كأس الأمم الأفريقية 1986 وصاحب ذهبية دورة الألعاب الأفريقية 1987 في كينيا.
وولد الراحل ثابت البطل في 16 سبتمبر 1953م في مدينة الحوامدية اقترن اسمة بكثير من الإنجازات كحارس مرمى ومديرا للكرة لنادى الاهلي المصري بعد اعتزاله عام 1991.
ويعتبر من أشهر انجازاته مساهمته مع المنتخب المصري لكرة القدم في الفوز ببطولة كأس الأمم الأفريقية عام 1986 في القاهرة، والفوز مع ناديه الاهلي المصري الذي قضى معه 17 موسم كحارس مرمى بعدد كبير من بطولات الدوري والكأس.
وكان ضمن قائمة منتخب مصر المشارك في كأس العالم 1990 في إيطاليا، إلا أنه لم يلعب في أي مباراة.
وتوفي الراحل ثابت البطل في فجر الإثنين يوم 14 فبراير 2005 في القاهرة متأثرًا بمرض سرطان البنكرياس.
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