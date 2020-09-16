علق الدكتور جمال الحاجي المدرب التونسي والمحلل الكروى على رحيل الفرنسي باتريس كارتيرون عن تدريب فريق الكرة الأول بنادى الزمالك.
وقال الحاجي فى تصريحات خاصة لصدى البلد، إنه من المؤكد أن رحيل الفرنسي باتريس كارتيرون عن القلعة البيضاء شكل في الآونة الأخيرة لغزا حير جماهير الزمالك.
وتابع : ربما تكون أحد الاندية الخليجية السعودية او الإماراتية المحطة القادمة لكارتيرون وفي كل الحالات رحيل المدير الفني الفرنسي يعد خسارة كبيرة لأحباء وإدارة نادي الزمالك. لكن هذه الخسارة سوف تكون مدوية اذا ما كانت وجهة كارتيرون هي الأهلي الغريم الأزلي.
وأضاف : دفع الشرط الجزائي المقدر بـ 250 ألف دولار وترك النادي على بعد شهر من استئناف مسابقة دوري ابطال افريقيا وهو من أبرز المرشحين خاصة بعد الوجه المشرف الذي ظهر به الزمالك في مسابقتي السوبر الافريقي على حساب الترجي والسوبر المحلي على حساب الأهلي و كل هذه الإنجازات الكبيرة من شأنها ان تطرح عديد التساؤلات حول رحيل كارتيرون في هذا الوقت بالذات.
وقال ايضا : صحيح ان إدارة الزمالك قادرة على استقدام مدرب أجنبي على مستوى عال لكن المؤكد انه مهما كان اسم البديل فانه لن يستطيع تحقيق إنجازات كارتيرون والأهم لن يستطيع طمأنة جماهير القلعة البيضاء على مصير ناديهم مثلما كان الشأن مع باتريس كارتيرون.
استطرد : الساعات القادمة ستكون ثقيلة على جماهير الزمالك ولن يفكر الزملكاوية في مصير ناديهم فقط بل سيظل الجميع يتابع اخبار مدربهم المستقيل والكل يمني النفس بأن لا يروا مدربهم في القلعة الحمراء، ساعتها ستكون الكارثة أقل وطأة إذا ما صحت التكهنات بتوجه كارتيرون الى أحد الأندية الخليجية.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر مدرب تونسي عن رحيل كارتيرون: الخسارة ستكون مدوية حال توقيعه للأهلي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.