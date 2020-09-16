عاجل - أول تعليق من تركي آل الشيخ بعد رحيل كارتيرون عن الزمالك

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أحمد جودة - القاهرة - تركي آل الشيخ يرد على اتهاماته بخطف كارتيرون من الزمالك برسالة مُثيرة!

نفى تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني، بشكل غير مباشر، حقيقة ما تردد في الآونة الأخيرة حول تسببه في رحيل المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق لنادي الزمالك عن القلعة البيضاء.

تصريحات تركي آل الشيخ

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وانتقد تركي آل الشيخ وزير الترفيه السعودي، ما تردد حول إثارته العديد من الأزمات في الكرة المصرية في الفترة الأخيرة.

وقال آل الشيخ عبر حسابه الرسمي بموقع "فيس بوك": "أي شيء ينسب إليّ، هل الإسماعيلي وحرس الحدود لديهما مشاكل ربما أكون متورطا فيها؟.. لا حول ولا قوة إلا بالله".

الجدير بالذكر أن المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون قام بفسخ عقده مع الزمالك يوم الثلاثاء، بعد أن دفع مبلغ 250 ألف دولار قيمة راتب شهرين كشرط جزائي.