نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 5 مدربين "مروا على مصر" مُرشحين لخلافة كارتيرون في الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وأبلغ كارتيرون، رئيس النادي الزمالك مرتضى منصور باعتذاره عن عدم الاستمرار مع الفريق الأبيض وطلب سداد الشرط الجزائي وفسخ تعاقده مع النادي بشكل نهائي، وفشلت كافة محاولات مسئولي القلعة البيضاء في إقناعه للعدول عن قراره والبقاء على رأس الجهاز الفني للفريق.

وقرر مجلس الزمالك تعيين طارق يحيي مدربًا مؤقتًا للفريق لحين التعاقد مع مدرب أجنبي جديد لخلافة "كارتيرون"، حيث شكلت الإدارة لجنة ثلاثية لحسم ملف المدرب الجديد في أسرع وقت نظرًا لإرتباط الفريق بمواجهة قوية ضد الرجاء المغربي في نصف نهائي دوري الأبطال الشهر المقبل.

ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير أبرز المرشحين لتولي تدريب الزمالك خلفًا لـ كارتيرون:-

1- فيريرا:

يأتي البرتغالي جيسوالدوا فيريرا مدرب الزمالك السابق على رأس المرشحين لقيادة الفريق خلفًا لـ كارتيرون، حيث طُرح إسمه داخل القلعة البيضاء للعودة مجددًا لتولي القيادة الفنية للفريق خاصة وأنه لم يرتبط بأي فريق منذ رحيله عن سانتوس البرازيلي، كما أنه خلال قيادته للفريق الزملكاوي موسم 2014 – 2015 حقق نتائج رائعة مع الفريق وتوج معه بالثنائية المحلية الدوري وكأس مصر.

2- تاكيس جونياس:

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دخل ايضًا المدرب اليوناني تاكيس جونياس المدرب السابق لفريق وادي دجلة دائرة الترشيحات لتولي قيادة الزمالك ، خاصة وأنه يعرف الكرة المصرية جيدا بحكم تجربته السابقة مع الفريق الدجلاوي، كما أنه قدم عروض جيدة مع دجلة ولكن واجه سوء توفيق على مستوي النتائج مما دفعه للرحيل حيث قاد الفريق في 54 مباراة، فاز في 15 وتعادل في مثلها وخسر 24 مباراة.

3- سيباستيان ديسابر:

المدير الفني السابق للإسماعيلي وبيراميدز الفرنسي سيباستيان ديسابر مرشح ايضًا لقيادة فريق الزمالك خلال الفترة القادمة خلفًا لمواطنه كارتيرون، خاصة أنه على دراية كاملة بالكرة المصرية وكذلك الكرة العربية بحكم التجارب التدريبية العديدة له مع الأندية العربية، كما أنه من المدربين المميزين على الساحة حاليًا لكنه يرتبط بتعاقد مع نادي شاموا نيورتي الفرنسي.

4- جاريدو:

طُرح بقوة اسم المدرب الإسباني خوان كارلوس جاريدو مدرب الأهلي السابق لتولي قيادة الزمالك في المرحلة القادمة، وذلك بعد رحيله عن تدريب فريق الوداد المغربي مؤخرا، خاصة وأنه من المدربين المميزين حقق عدة نجاحات خلال تجاربه التدريبية بالقارة السمراء، حيث توجه مع الفريق الأهلاوي بكأس الكونفيدرالية الإفريقية وكأس السوبر المصري، كما فاز باللقب الإفريقي مجددا مع فريق الرجاء المغربي وكذلك كأس المغرب.

وكان جاريدو يستعد لخوض منافسات الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا مع الوداد المغربي ضد نظيره الأهلي، قبل فسخ إنهاء تعاقده مع بطل المغرب لتراجع نتائج الفريق تحت قيادته وبعض الخلافات مع إدارة النادي.

5- جروس:

جماهير الزمالك على السوشيال ميديا رشحت السويسري كريستيان جروس لقيادة الفريق خلفًا لـكارتيرون، وذلك بعد النتائج الجيدة التي حققها المدرب خلال ولايته السابقة مع الفريق الأبيض وتتويجه مع الفريق بكأس الكونفيدرالية والسوبر المصري السعودي، ولكن عودته للقلعة البيضاء ستكون صعبة نظرًا لتوتر علاقته مع مرتضى منصور بالإضافة لإعلانه اعتزال التدريب في وقت سابق.