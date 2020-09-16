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مدرب محمد صلاح يرد بغضب على مستقبله مع ليفربول

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب محمد صلاح يرد بغضب على مستقبله مع ليفربول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  

رد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول عن أحد الأسئلة حول خططه عقب انتهاء عقده مع الريدز.

 

وقال كلوب في حوار مع ليروي ماتاتا على «يوتيوب» عندما سئل أين يرى نفسه بعد أربع سنوات: " كثير من الناس يسألونني هذا السؤال، لم أسمع أبدًا أي شخص يسأل بيب جوارديولا عن ذلك رغم انتهاء عقده العام المقبل".

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وتابع مدرب الريدز: "مازال لدي أربع سنوات في عقدي تبدو وكأنها فترة أبدية في كرة القدم يمكن أن يحدث الكثير خلال هذا الوقت، أفترض أنه في غضون أربع سنوات سأفكر في التجديد أم لا".

 

وأكمل: "إذا لم أجدد، سأذهب في إجازة، عندما أغادر ليفربول، لن أحصل أدرب فريق في اليوم التال، هذا أمر مؤكد سآخذ استراحة لمدة عام بعد ليفربول".

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مريم الجابري

مريم الجابري

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