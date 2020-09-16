نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فايلر يحسم مصير صالح جمعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طلبت لجنة التخطيط بالنادى الأهلي برئاسة محسن صالح، من السويسري رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الكروى الأول بالقلعة الحمراء، حسم مصير صالح جمعة لاعب الفريق خلال الفترة المقبلة.

حيث أكدت لجنة التخطيط من فايلر، منح صالح جمعة فرصة ثانية والإبقاء عليه خلال الموسم المقبل أو الاستغناء عنه خلال الصيف الجاري.

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وشهدت الايام القليلة الماضية، أزمة لصالح جمعة بعد القبض عليه واحتجازه في أحد أقسام الشرطة لمدة 48 ساعة بسبب حادث سيارة ارتكبه في حي الزمالك.

ومن المقرر أن تناقش اللجنة مع فايلر، موضوع صالح جمعة خلال الأيام القليلة المقبلة، وإن كانت الأمور تتجة إلى عدم الإبقاء عن اللاعب والاستغناء عنه.

وتشير بعض المصادر داخل النادي الأهلي، بأن المدرب السويسري لا يرغب في استمرار اللاعب في صفوف القلعة الحمراء.