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فايلر يحسم مصير صالح جمعة

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أحمد جودة - القاهرة - طلبت لجنة التخطيط بالنادى الأهلي برئاسة محسن صالح، من السويسري رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الكروى الأول بالقلعة الحمراء، حسم مصير صالح جمعة لاعب الفريق خلال الفترة المقبلة.

حيث أكدت لجنة التخطيط من فايلر، منح صالح جمعة فرصة ثانية والإبقاء عليه خلال الموسم المقبل أو الاستغناء عنه خلال الصيف الجاري.

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وشهدت الايام القليلة الماضية، أزمة لصالح جمعة بعد القبض عليه واحتجازه في أحد أقسام الشرطة لمدة 48 ساعة بسبب حادث سيارة ارتكبه في حي الزمالك.

ومن المقرر أن  تناقش اللجنة مع فايلر، موضوع صالح جمعة خلال الأيام القليلة المقبلة، وإن كانت الأمور تتجة إلى عدم الإبقاء عن اللاعب والاستغناء عنه.

وتشير بعض المصادر داخل النادي الأهلي، بأن المدرب السويسري لا يرغب في استمرار اللاعب في صفوف القلعة الحمراء.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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