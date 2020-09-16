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إيبار يعلن تعاقده مع مهاجم نيوكاسل

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أحمد جودة - القاهرة - تعاقد نادي إيبار الإسباني، مع المهاجم يوشينوري موتو قادمًا من نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، وذلك على سبيل الإعارة في موسم 2020-2021.

والتحق مهاجم اليابان البالغ عمره 28 عاما بتشكيلة نيوكاسل قادما من ماينتس الألماني بعقد لأربع سنوات في أغسطس 2018 مقابل حوالي 9.5 مليون جنيه إسترليني (12.25 مليون دولار).

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وسجل موتو، الذي خاض 29 مباراة دولية، هدفين فقط في 28 مباراة مع نيوكاسل في كل المسابقات.

ودعم نيوكاسل خط الهجوم بضم كالوم ويلسون والجناح رايان فريزر ضمن عدة صفقات قبل أن يبدأ الموسم بالفوز 2-صفر على وست هام يونايتد في الجولة الافتتاحية للدوري مطلع الأسبوع الجاري.

وسيلعب فريق المدرب ستيف بروس، الذي بلغ الدور الثالث في كأس الرابطة بالتفوق 1-صفر على بلاكبيرن روفرز يوم الثلاثاء، مع برايتون آند هوف ألبيون في الدوري الممتاز يوم الأحد المقبل.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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