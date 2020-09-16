وارتبط فينالدوم بالانتقال للعب تحت قيادة مواطنه رونالد كومان في برشلونة، بعد أن سبق ولعب تحت قيادته في المنتخب الهولندي.
وأشارت صحيفة إيفينينج ستاندرد البريطانية إلى أن ليفربول لا يريد بيع لاعبه لبرشلونة حتى قبل نهاية عقده بموسم وحيد.
وأكدت الصحيفة أيضًا بأن فينالدوم رفض اللعب لصفوف برشلونة وقد يقرر تجديد عقده مع ليفربول في الأيام المقبلة.
وينتهي عقد فينالدوم مع ليفربول بنهاية الموسم الحالي 2020-2021.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر ليفربول يرفض بيع فينالدوم لـ برشلونة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.